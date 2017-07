Sénégal: Coupe du Sénégal et coupe de la ligue - Mbour prend rendez-vous avec l'histoire

Encore sur deux tableaux, la finale de la coupe de la ligue 1 professionnelle de football et la demi-finale de la coupe du Sénégal, le Stade de Mbour a mis en branle tout un département vers la quête d'un premier sacre.

La ville et le département de Mbour prennent rendez -vous avec l'histoire. La dynamique enclenchée dans la ville de Mbour est l'une des plus impérieuses, les deux équipes fanions s'oublient et visent un idéal commun gagner un trophée.

Les Stadistes ont peint tous les caïcédrat en rouge et blanc, des comités de supporters sont à pied d'œuvre pour se déplacer avec une centaine de bus et de cars pour soutenir leur équipe et ne pas se faire raconter l'événement.

Le maire de Mbour, Fallou Sylla a fait une contribution deux millions de francs pour appuyer le Stade de Mbour dont il a été le trésorier général pendant une quinzaine d'années. Cette somme prend en compte la confession de tee-shirts pour les supporters.

Son ambition est de voir les deux coupes dans la commune de Mbour. Il a rappelé la subvention municipale annuelle allouée aux Stadistes et compte les accompagner dans une expérience africaine en cas de victoire à la coupe du Sénégal.

Abdoulaye Guèye, le 1ier vice-président du Stade de Mbour chargé de la communication a lancé un défi sportif à l'union sportive d'Ouakam et a invité cette formation à une finale empreinte de sportivité et de fair-play.

A l'en croire, tout sera mis en œuvre pour gagner la coupe de la ligue. Il a fait appel à l'ensemble des forces vives de Mbour, autorités administratives, politiques, coutumières et les associations sportives et culturelles pour une mobilisation exceptionnelle. Alassane Ndiaye, le président des supporters du Stade de Mbour considère la finale comme une fête et invite tout le monde à encenser le Stade Demba Diop pour le sacre du Stade de Mbour. L'engagement, le surpassement et le dépassement ne seront pas ménagés pour la victoire.

Répondre aux aspirations du club en gagnant un trophée

Youssouf Dabo, le coach du Stade de Mbour venu à la mi-saison, s'inscrit dans les objectifs du club fanion de la Petite Côte et n'affiche pas d'ambitions personnelles.

A quarante-huit heures, il salue un excellent état d'esprit de son équipe à la sortie d'un match de demi-finale très difficile contre le Ndiambour après 165 minutes de jeu (45 minutes de jeu interrompues par la pluie et 90 minutes suivies de prolongations le lendemain) et une série de tirs aux buts.

Le Stade de Mbour a récupéré des joueurs sortis de l'infirmerie, des blessés qui reviennent à une forme souhaitée. Selon lui, la finale est un match pas comme les autres.

Il s'est réjoui d'avoir un groupe de plus en plus compétitif ayant fait l'exploit d'être très costaud devant le Ndiambour, menés deux fois de suite, ils sont parvenus à revenir à la marque et se sont imposés aux tirs au but.

Pour lui, cela ne relève pas du miracle mais d'un travail de tous les jours et d'exploitation d'un potentiel en plus d'un état d'esprit. Il est parvenu à requinquer sa troupe par des séances hebdomadaires de développement personnel.