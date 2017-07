Sénégal: Le FEDES veut pousser les politiques à devenir des acteurs de développement

Me Djiby Diallo a toutefois indiqué qu'"il faudrait mettre fin au clientélisme politique", ajoutant que "le député doit défendre ses populations et proposer des lois".

"J'ai la conviction que c'est possible parce que ce n'est pas normal que les autres villes se développent et que Diourbel soit laissée en rade, malgré le fait que c'est la ville de Serigne Touba, cette lumière universelle", a-t-il expliqué.

Diourbel — La fédération démocratique des écologistes du Sénégal (FEDES) veut agir sur la démarche et les comportements des politiques pour qu'ils soient des acteurs de développement, a déclaré, vendredi à Diourbel, sa tête de liste départementale, Me Djiby Diallo.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.