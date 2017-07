Sénégal: Fada appelle la population du Fouta à tourner le dos à BBY

« Au moment où nous étions au pouvoir, nous avons beaucoup investi dans la région de Matam. J'ai inauguré les centres de santé de Kanel et de Ranérou, j'ai posé la première pierre de l'hôpital de Matam et l'espace des jeunes d'Ourossogui », a-t-il rappelé.

« Depuis l'accession de l'alliance pour la république (APR) à la tête du pays, on peut constater presque rien n'a été fait. Nous savons tous que le Fouta a beaucoup contribuer à l'élection de Maky Sall. A cause de ce manque de considération, le Fouta doit tourner le dos à Benno bokk yakaar », a-t-il lancé.

« J'ai constaté la dégradation de l'axe de Bakel - Ndioum au moment où je sortais de la ville de Ndioum pour se rendre à Ourossogui. Et les transporteurs sont conscients de cela, on ne peut pas faire plus de 40 kilomètres par heure », a déploré M. Diagne Fada.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.