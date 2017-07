Sénégal: Cheikh Ndoye signe avec un club de D2 anglaise

Sans être titulaire, Cheikh Ndoye est l'un des plus réguliers de l'équipe nationale et va certainement penser à une participation à la Coupe du monde 2018, un objectif déclaré de l'actuel groupe de performance.

En signant avec Birmingham, et non avec un club de la Chine, le nouvel Eldorado du football mondial, qui lui faisait aussi les yeux doux, le Rufisquois continue de demeurer sélectionnable dans un effectif sénégalais de plus en plus concurrentiel.

Son choix permet à l'athlétique milieu de terrain de joindre l'utile à l'agréable, avec l'assurance de gagner plus d'argent que lorsqu'il était à Angers et de continuer de bénéficier de la confiance du sélectionneur national, en évoluant dans une D2 anglaise de haut niveau.

Et pour cela, l'ancien club du sélectionneur national Aliou Cissé et de son coéquipier de la génération sénégalaise de 2002, Ferdinand Coly, a attiré au milieu de la saison dernière l'emblématique technicien britannique Harry Redknapp. Même si Birmingham a raté de justesse son retour dans l'élite.

