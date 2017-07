Angola: João Lourenço réaffirme son engagement dans l'éducation et l'enseignement

Luanda — Le candidat du parti MPLA à la Présidence de la République, João Lourenço, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'engagement de son parti à créer des conditions de formation d'enseignants et la construction d'infrastructures pour une éducation de plus en plus meilleure.

Dans une conférence de presse, également vice-président du parti au pouvoir en Angola, João Lourenço a déclaré que le programme de gouvernance du MPLA envisageait de renforcer le système d'éducation et de l'enseignement, garantissant des conditions nécessaires pour captiver les jeunes angolais et éliminer la nécessité de déplacer à l'extérieur du pays à la recherche de la formation.

João Lourenço a souligné l'investissement interne déjà en cours, tant dans les infrastructures comme dans la formation d'enseignants, entre autres conditions, comme garantie pour un enseignement de qualité.

Le candidat du MPLA a rappelé qu'un pays est fait d'hommes, en particulier des cadres capables de transformer la société, raison pour laquelle la plupart des investissements sera précisément à l'homme, et non dans le bêton.

"Nous sommes conscients qu'il y a besoin de construire beaucoup, mais la première construction sera l'investissement dans l'homme qui assurera le développement de l'économie et de la société angolaise en général", a-t-il souligné.

Il a également mis en relief le travail accompli par l'actuel Exécutif au fil des années dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que la formation de jeunes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Le programme du MPLA pour la période 2017/2022 prévoit la création un système avec plus de qualité, d'efficacité et d'intégration, impliquant tous les sous-systèmes éducatifs et le sous-système de formation d'enseignants, en assurant, entre autres, l'élimination de l'analphabétisme, l'enseignement obligatoire de 9 ans, l'expansion de l'éducation préscolaire, entre autres.

La programme de gouvernance donne également priorité au développement de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement technologique supérieur, les modalités d'enseignement à distance.

Le MPLA se propose de préparer un programme national de formation d'enseignants qui intègre tous les sous-systèmes impliqués dans la formation, d'organiser la formation séquentielle et la structure d'évaluation de leurs performances.

Le programme comprend également l'adoption d'une stratégie de soutien social pour les étudiants, y compris l'expansion de l'actuel système de bourses d'études, en vue de promouvoir l'égalité des chances et des succès scolaires, ayant comme bénéficiaires privilégiés les étudiants les plus nécessiteux.