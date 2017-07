Maroc: Le Groupe socialiste en première ligne à la Chambre des représentants

Rkia Derham assure que les Conventions internationales confortent la concurrence de l'économie nationale et rehaussent le niveau des échanges commerciaux et des investissements

Lors de la séance des questions orales tenue mardi dernier à la Chambre des représentants, le Groupe socialiste a interpellé le gouvernement sur nombre de questions d'actualité dont la hausse de la dette extérieure publique du Maroc et l'alimentation en eau potable du monde rural.

Ainsi, Saadia Bensehli a interrogé l'Exécutif sur la problématique de la hausse de la dette extérieure publique du Maroc qui a atteint un niveau inquiétant et son impact sur la situation socioéconomique ainsi que sur les mesures urgentes qu'il compte prendre pour réduire cette dette.

Suite à la réponse du ministre de l'Economie qui a indiqué que l'endettement du Maroc est autorisé par le Parlement en tant que pouvoir législatif, Saadia Bensehli a tenu à rappeler que le gouvernement d'alternance, grâce à une décision politique courageuse et une volonté infaillible, était parvenu à réduire sensiblement la dette publique du pays. Et de poursuivre que le citoyen marocain doit être le premier bénéficiaire des investissements qui en découlent en vue d'améliorer sa situation sociale et économique et d'avoir un emploi lui permettant de vivre en toute dignité.

Pour sa part, Mohamed Mellal a interpellé le gouvernement sur le sort des accords signés devant le Souverain concernant l'alimentation en eau potable du monde rural. Il a saisi cette occasion pour rappeler la déclaration gouvernementale faite à la Chambre des représentants dans laquelle Saadeddine El Othmani s'est engagé, au nom de l'Exécutif, de prendre les mesures appropriées et nécessaires pour améliorer le taux de branchement individuel au réseau de l'eau potable.

La réplique de Mohamed Mellal à la réponse de la Secrétaire d'Etat chargée de l'Eau a été axée sur certains accords signés depuis 2009 devant S.M le Roi qui n'ont pas vu le jour, notamment ceux concernant les villes d'Essaouira, de Chichaoua, Rhamna et El Haouz. Tout en indiquant que le Groupe socialiste a appelé à l'ouverture d'une enquête à propos de ces projets qui ont connu de graves dysfonctionnements et des retards dans la réalisation, le député socialiste a exhorté le gouvernement à jouer pleinement son rôle de contrôle et à intervenir d'urgence en vue d'accélérer la cadence de ces projets, et partant désenclaver le monde rural et permettre à sa population de vivre dans de bonnes conditions .

Par ailleurs, Rkia Derham, en réponse à une question du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, concernant les différentes Conventions internationales signées avec d'autres pays, a souligné qu'elles s'inscrivent en droite ligne avec la politique d'ouverture prônée par le Maroc ayant pour but de renforcer ses relations avec le reste du monde. Et d'assurer que lesdites Conventions confortent la concurrence de l'économie nationale et rehaussent le niveau des échanges commerciaux et des investissements.

