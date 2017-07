Sénégal: Coalition de Cheikh Tidiane Gadio à Saint-Louis - «Nous proposons des députés de type nouveau»

Ainsi, il a laissé entendre que durant cinq ans, rien n'a changé, des emplois durables n'ont pas été créés, l'habitat et le cadre de vie des populations n'ont pas été améliorés, les revenus des populations n'ont pas augmenté et les enfants, jusqu'à présent, n'ont pas été bien formés.

Parlant des nombreuses fuites relatives à l'organisation de l'examen du baccalauréat 2017, Larou Mar a souligné que le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, n'ont pas pris leurs responsabilités pour s'adresser aux enfants et aux parents d'élèves, en vue de s'expliquer clairement sur cette affaire.

Le responsable régional de cette coalition, Larou Mar et la tête de liste départementale, Balla Ndiaye, conseiller municipal dans la commune de Gandon et plusieurs autres proches de Cheikh Tidiane Gadio, ont soutenu, avec la dernière énergie, que le régime actuel et Mansour Faye n'ont fait que 10% de tout ce qu'ils avaient promis pour développer la ville de Saint-Louis.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.