Afrique: Excellence et diversité

Kitou Gnimdou (plus de 86 kg et jusqu'à 100 kg inclus)

GNARO Dagnouyaro (plus de 76 kg et jusqu'à 86 kg inclus)

AGOUDA Toyi (plus de 66 kg et jusqu'à 76 kg inclus)

VIAGBO Komi Joseph H. (Mi-léger plus de 60 kg et jusqu'à 66 kg inclus)

OGOE Elie Emmanuel K. (Léger (plus de 66 kg et jusqu'à 73 kg inclus)

WOAYI Afi Marie-Madeleine (Mi-légère plus de 48 kg et jusqu'à 52 kg inclus)

WOAYI Afi Marie-Madeleine (Légère plus de 52 kg et jusqu'à 57 kg inclus)

Régies par les règlements des fédérations internationales, les épreuves sportives sont intégrées au calendrier des Fédérations et les résultats des compétitions sont enregistrés et publiés.

Synonymes de rencontre, d'ouverture et d'échanges à d'autres cultures, d'autres passions, les Jeux de la Francophonie associent disciplines sportives et culturelles.

