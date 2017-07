Algérie: Hommage à l'atelier d'enseignement de la langue amazighe

Dans le cadre de la tournée de la caravane Mouloud Mammeri à travers les villes du littoral algérien, pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri, ses animateurs ont honoré, jeudi dernier, à Annaba les inscrits à l'atelier d'enseignement de la langue amazighe à la Maison de la culture Mohamed-Boudiaf à l'occasion de la clôture de l'année 2016-2017 de cet atelier.

L'atelier constitué de sept traducteurs universitaires a terminé la traduction d'une anthologie de timbres d'Algérie Poste en vue de leur publication officielle. En marge de cette cérémonie Bouhanoufa Taher, coordinateur général de l'atelier de traduction accompagnant la caravane, a annoncé à l'APS que cinquante timbres ont été traduits de l'arabe et du français vers la langue amazighe dans le cadre d'une convention signée entre Algérie Poste et le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA). Il a précisé que la traduction a concerné les notices des timbres sélectionnés pour leur symbolique particulière par rapport à l'histoire de l'Algérie et ses réalisations, dont le timbre publié à l'occasion du second anniversaire de l'indépendance du pays, celui de l'équipe de football du Front de libération nationale et autres vignettes dédiées à de grandes réalisations, dont le métro d'Alger.

L'hommage, qui a concerné dix huit jeunes et jeunes filles inscrits à l'atelier de langue amazighe de la Maison de la culture d'Annaba, a donné lieu à de spectacles de musique et chants et à des lectures dans le cadre de la célébration du centenaire de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri.

Le secrétaire général du HCA, El Hachemi Assad, a, pour sa part, salué cette initiative qu'il a qualifiée de pionnière en matière d'enseignement pour adultes et a réitéré l'engagement du HCA à promouvoir et généraliser l'enseignement de cette langue à l'intérieur et à l'extérieur des établissements éducatifs. Dans une déclaration à l'APS en marge de la caravane littéraire Mouloud Mammeri qui fait halte à Annaba, le responsable du HCA a indiqué que ce travail accompli révèlera une créativité artistique raffinée dans le domaine de l'anthropologie des timbres postaux. Il a également invité les responsables du secteur de l'éducation à Annaba à rattraper le retard mis dans l'ouverture de classes d'enseignement de la langue amazighe dans les établissements scolaires en dépit de «la demande palpable dans cette wilaya».

Par ailleurs, en tournée à travers les villes côtières, la caravane littéraire Mouloud Mammeri, initiée à l'occasion du centenaire de cet écrivain anthropologue, a entamé ses activités à Annaba, mercredi passé, par des lectures données en amazighe et en français par des étudiants de l'Institut de la langue française de l'université de Tizi Ouzou et extraites des œuvres de l'auteur, dont Yenna-yas Ccix Muhand, qui constitue un ouvrage anthropologique sur l'histoire et les us du peuple algérien. Des chants en amazighe ont été interprétés au théâtre régional Azzedine-Medjoubi en présence d'artistes et d'intellectuels. Cette première journée a aussi été marquée par le spectacle théâtral intitulé le foehn, interprété par la troupe théâtrale Nova de l'Institut de langue française de l'université de Tizi Ouzou et adapté du livre de Mouloud Mammeri, qui traite de la guerre de libération nationale, des souffrances et des sacrifices du peuple algérien pour retrouver sa liberté.

Cette œuvre renferme des séquences artistiques dramatiques illustrant la torture, les sacrifices, le militantisme du peuple et la persécution dont ont été victimes les Algériens par le colonisateur. La caravane littéraire Mouloud Mammeri a également organisé une soirée littéraire, mercredi passé, dans l'espace d'un café de plein air, situé dans le Cours de la Révolution d'Annaba. Dans une ambiance conviviale, de jeunes poètes, dont certains accompagnent la caravane littéraire, et d'autres issus des wilayas d'Annaba, Guelma, El Tarf et Souk Ahras, ont offert à la ville d'Annaba les lumières de la pensée créative dans une soirée ayant restitué la mémoire d'une période littéraire révolue, comme l'a exprimé, à l'APS, un passant attiré par cette manifestation.

La caravane poursuivra ses activités par l'animation de rencontres de présentation des œuvres de cet écrivain et l'encouragement de l'enseignement de la langue amazighe, avec comme prochaine escale la wilaya de Boumerdès.