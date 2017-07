Algérie: La wilaya de Tizi Ouzou enregistre une accalmie des feux

La wilaya de Tizi Ouzou, ses montagnes, ses forêts et ses villages ont vécu une journée sereine, hier, après quatre jours catastrophiques dus à des incendies qui ont fait des dégâts énormes dans de nombreuses localités de la wilaya. ils ont causé le décès d'un homme de 64 ans dans la commune d'At Yahia Moussa, près de Draa el Mizan, et des blessés, en plus de plusieurs personnes incommodées par la fumée

La wilaya de Tizi Ouzou, ses montagnes, ses forêts et ses villages ont vécu une journée sereine, hier, après quatre jours catastrophiques dus à des incendies qui ont fait des dégâts énormes dans de nombreuses localités de la wilaya. ils ont causé le décès d'un homme de 64 ans dans la commune d'At Yahia Moussa, près de Draa el Mizan, et des blessés, en plus de plusieurs personnes incommodées par la fumée. Mais, si hier a été une journée de répit pour les citoyens de cette région et les sapeurs-pompiers, ce n'était pas le cas pour celle de la veille qui a enregistré une quarantaine de départs de feu dont dix étaient importants, et ce, dans plusieurs communes comme Abi Youcef, Maatkas, Draa el Mizan, Ifigha, Ouaguenoun et Amechras.

La mobilisation des éléments de la Protection civile, appuyés par les citoyens des villages et autres localités concernés, a finalement payé et tous les feux ont été éteints. Selon un communiqué de la Protection civile de Tizi Ouzou transmis à la presse hier vers 10h30, deux personnes asphyxiées par la fumée ont été évacuées vers l'hôpital d'Azazga. Le dispositif de la Protection civile et la mobilisation des moyens de tous les autres secteurs impliqués dans la lutte contre les feux de forêts, sont maintenus malgré l'accalmie que la région a connue hier, selon le même communiqué.

Pour rappel, outre les sapeurs-pompiers, ces feux de forêt dévastateurs ont mobilisé les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), les agents la Conservation des forêts, les communes, l'Algérienne des eaux (ADE), les entreprises particulièrement privées et les citoyens, dont certains ont exprimé leur colère, notamment dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux. La détresse de milliers de citoyens était telle qu'il était difficile de ne pas se mettre en colère contre les autorités. Contre les responsables qui étaient censés anticiper sur ces incendies ravageurs. Et surtout ceux qui se sont engagés pour cela après de précédents drames dus aux incendies comme en 2008. Il y a eu des promesses de plan de développement pour les localités, restées lettres mortes.

Mais pendant le sinistre qui a touché la wilaya de Tizi Ouzou, et plusieurs autres wilayas, il y a eu de graves accusations à l'égard des sapeurs-pompiers, alors qu'ils se donnent toutes les peines du monde pour sauver des vies humaines, au risque de leurs propres vies. Au point où la Protection civile a du rendre public des communiqués qui apparaissaient comme des réponses aux accusations et aux insinuations. Du côté des autorités, c'est le déplacement mercredi dernier d'une délégation de l'Assemblée de wilaya, conduite par son président vers les localités d'At Yahia Moussa qui a tiré la sonnette d'alarme et qui a amené le cabinet du wali à mettre en place une cellule de crise. De leur côté, les élus locaux des communes touchées par les incendies étaient mobilisés avec les citoyens pour tenter de venir à bout des feux qui ont tout détruit sur leur passage, arbres fruitiers par milliers, du bétail et même des habitations. L'APW prévoit une session extraordinaire mercredi prochain pour débattre de cette situation.