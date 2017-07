Congo-Brazzaville: IFC - Un au revoir sympathique pour Richard Mouthuy et Élodie Chabert

Respectivement directeur et directrice déléguée de l'Institut français du Congo (IFC), Richard Mouthuy et Élodie Chabert sont arrivés au terme de leur mandat de quatre ans au sein de cet institut qui promeut la culture. Avant de quitter leur pays d'accueil, ces deux responsables ont offert un pot festif et musical dans le jardin de l'IFC, le 12 juillet.

La soirée qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France en République du Congo a permis à cette équipe dirigeante de remercier l'ensemble du personnel de l'IFC parce que sans eux, il n'y aurait pas d'institution.

Richard Mouthuy qui a pris en premier la parole a remercié non seulement tous les agents de l'IFC (expatriés et recrutés locaux) mais aussi tous les mécènes et partenaires parce que, sans eux, aucun appui n'est possible. Il a remercié aussi tous les artistes et tous les hommes de culture, car ce sont eux qui créent, construisent l'art et la culture. Comme le dit Sony : «L'art continue sa route », Richard Mouthuy a demandé aux artistes de continuer leur route et de continuer à créer pour l'institut et pour le Congo.

Enfin, il a remercié sa hiérarchie, notamment les trois ambassadeurs qu'il a connus, à savoir Jean François Vallet, Jean Pierre Vidon et Bertrand Cochery, parce que sans leur confiance, ils n'auraient pu rien faire. « Je vous demande de les remercier aussi parce que c'est pour ça qu'on a pu vous appuyer et on continuera à vous appuyer. Je vous demande aussi de soutenir l'équipe qui arrive. Je pense qu'ils sont professionnels comme nous. Elle est expérimentée, vous trouverez toujours une porte ouverte auprès d'elle. Ce sont des gens ouverts qui vous permettront de continuer à avancer. Le mieux c'est d'avancer en culture », a-t-il conclu, avant de donner la parole à la directrice déléguée.

Tout comme Richard Mouthuy, Élodie Chabert a remercié l'équipe de l'IFC qui a été d'un soutien indéfectible et permanent. Elle s'est dite aussi très heureuse d'avoir passée ces quatre années avec cette merveilleuse équipe. Elle a rendu un vibrant hommage aux artistes qui font vivre l'IFC. Pareil également pour les animateurs des ateliers qui le font vivre, aux enseignants, aux bibliothécaires et à tous ceux qui participent à la vie de cet établissement au quotidien...

« Merci d'avoir été à nos côtés, merci pour les beaux projets que vous nous avez présentés. Au-delà des projets et des aspects culturels, ce que l'on gardera aussi ce sont des sourires quotidiens qui sont pleins d'espoirs aussi pour la culture, les idées et les projets que nous défendons à l'IFC. Continuez à faire vivre ce lieu afin qu'il soit au quotidien toujours un lieu d'échanges, de partage et de découverte. Bonne chance et bonne continuation », a-t-elle déclaré. La nouvelle équipe dirigeante prendra les fonctions en septembre prochain.