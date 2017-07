Afrique: Le président de la CAF reçu par le Président de la République tunisienne

La langue d'Ahmed Ouyahia venait-elle de fourcher quand il cita comme source de fléaux et dangers l'afflux vers… Plus »

Assistaient à l'audience le Ministre tunisien de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni, le Président de la Fédération tunisienne de football, Wadii El Jeri, le deuxième vice-président de la CAF, Constant Omari Selemani, et le membre du Comité exécutif de la CAF et membre du Conseil de la FIFA, Tarek Bouchamaoui.

Ahmad a rappelé sa volonté de tout mettre en œuvre pour accentuer encore la place du football sur le continent, pour développer ses structures et infrastructures, et contribuer au renforcement du football des jeunes

