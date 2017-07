Congo-Kinshasa: Germain Kambinga propose une transition de 18 mois pour régler la crise politique

Le mandat de l'actuel président congolais Joseph Kabila s'est achevé en décembre 2016 sans que l'élection de son successeur ne soit organisée. Le 31 décembre 2016, le pouvoir et l'opposition ont signé un accord pour mettre en place une transition d'un an à l'issue de laquelle des élections doivent être organisées.

«Il faut permettre à cette frange de l'opposition de retrouver la sérénité nécessaire pour qu'elle joue son rôle pleinement et qu'elle ne soit plus un vecteur de déstabilisation internationale des institutions nationales», argumente-t-il.

«Il faut faire élire au travers de l'accord le porte-parole de l'opposition pour qu'il n'y ait plus 3, 4,5 oppositions mais une seule. Et ce porte-parole doit être ensuite désigné Premier ministre pour une transition maximum de 18 mois avec des séquences électorales très précises», explique M. Kambinga.

