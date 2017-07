Madagascar: Présidentielle 2018 - La France martèle une élection inclusive

Outre les tenants du pouvoir, certains prétendants affirmés à la magistrature suprême et leurs partisans battent le pavé pour se rappeler au bon souvenir des électeurs. Il y a aussi ceux qui n'hésitent pas à partir au clash avec les dirigeants pour truster les informations. En face, l'on note une frange d'entités politiques qui veulent, préalablement aux élections, remettre à plat le système de gouvernance et un nouveau partage de sièges.

Elle ajoute par ailleurs que ce sont des principes généraux qu'il est toujours bon de rappeler. Devant quelques journalistes, en marge de la cérémonie d'hier, l'ambassadeure Vouland-Aneini a néanmoins concédé que ces rappels ont forcément un lien avec le contexte socio-politique du moment. À un peu plus d'un an avant l'échéance présidentielle annoncée vers la fin de l'année 2018, l'arène politique est en effet en effervescence.

En l'espace d'un mois, le discours de l'ambassadeure de France, hier, est le quatrième du genre à l'endroit particulièrement des autorités étatiques et acteurs politiques malgaches. Questionné sur ce qui pourrait être la raison de ce fréquent appel de la communauté internationale à des élections libres, ouvertes et inclusives, la diplomate a indiqué que c'est là le rôle de la communauté internationale, que d'aider Madagascar à rester dans le concert des nations.

« Notre souhait le plus cher est que ces élections, qui sont déjà dans tous les esprits, renforcent l'ancrage du pays dans le camp des démocraties, qu'elles traduisent le libre choix des Malgaches, qu'elles soient transparentes et inclusives et se déroulent sans porter atteinte à la stabilité du pays et à l'intégrité des personnes », a déclaré Véronique Vouland-Aneini, tranchant dans le vif dès le début de son allocution.

