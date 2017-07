Ile Maurice: Jubilé d'argent de S.E.N.S - Tout pour les enfants à besoins spéciaux

Après plus de 25 ans de service au Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), trois employées de centres… Plus »

En ce qui concerne la série d'événements, des éducateurs spécialisés et des thérapeutes animeront des activités éducatives avec des jeux, de la danse et du chant pour les enfants du primaire. De ce fait, les parents et les enfants, ainsi que les thérapeutes, auront l'occasion de témoigner de l'efficacité des méthodes utilisées par l'école spécialisée.

D'ailleurs, la présidente de S.E.N.S révèle que tous les enfants arrivent à progresser, apprendre, lire, écrire et bien se comporter dans son établissement. «Nous voulons conscientiser le public, dire aux Mauriciens que ces enfants ont leur place dans la société. Notre école n'est pas une poubelle qui cache des enfants honteux», affirme-t-elle. Jacqueline Forget estime que c'est une école où les enfants prennent plaisir à apprendre tout en s'amusant, à danser et à chanter. D'ajouter que ces enfants ont le droit de connaître le succès.

La présidente de S.E.N.S, Jacqueline Forget, affirme que l'objectif de cette campagne est de conscientiser le public, ainsi que les autorités, à l'éducation spécialisée pour les enfants à besoins spéciaux. Elle met aussi l'accent sur les méthodes d'enseignement. «Tous les enfants ont droit à une éducation et il faut que celle-ci soit adaptée à leurs besoins. S.E.N.S accueille des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou de comportement, et nous utilisons des méthodes accordées à leurs aptitudes», souligne Jacqueline Forget.

La Special Educational Needs Society (S.E.N.S) fête ses 25 ans d'existence. Dans le cadre du jubilé d'argent de cette association qui s'occupe des enfants autrement capables, une campagne de conscientisation autour du thème de l'éducation spécialisée a débuté hier, vendredi 14 juillet, au Bagatelle Mall, à Moka. L'événement se tient également aujourd'hui, samedi 15 juillet, de 10 heures à 22 heures, et prendra fin demain, à 15 heures.

