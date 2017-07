Ile Maurice: Meurtre de Janice Farman - Kamlesh Mansingh incriminé par ses acolytes

Après plus de 25 ans de service au Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), trois employées de centres… Plus »

Des amis de Janice Farman se sont inscrits sur le site Gofundme depuis lundi. Cela, pour lever des fonds afin de venir en aide au fils adoptif de la disparue. Le but de cette collecte est de donner à l'enfant de dix ans les soins nécessaires et la chance de partir vivre avec ses grands-parents au Royaume-Uni. Selon Merethe Due Hansen, qui connaissait l'Écossaise, une somme de 2 500 euros a été collectée pour l'heure. Il était prévu que la somme récoltée soit utilisée pour les funérailles de Janice Farman, mais finalement elle reviendra au jeune garçon. Par ailleurs, certains amis de Janice Farman tiennent à faire ressortir que la mère de la défunte n'est pas venue à Maurice pour enclencher les procédures de rapatriement, contrairement à ce que nous avons publié dans nos éditions du lundi et du vendredi.

C'est l'équipe de l'assistant surintendant de police, Luciano Gérard, de la Major Crime Investigation Team au sein du Central Criminal Investigation Department qui les a appréhendés. Selon les informations récoltées, la victime avait l'habitude de recevoir trois individus chez elle. Ravish Fakhoo et Anish Soneea ont avoué qu'ils la fréquentaient depuis un an, ainsi que Kamlesh Mansingh. Selon le suspect Fakhoo, ils devaient seulement cambrioler la maison de l'Écossaise le jour du drame. Le modus operandi : Anish Soneea a frappé à la porte de Janice Farman à visage découvert. Aussitôt qu'elle a ouvert la porte, elle a été bousculée par Kamlesh Mansingh, qui était encagoulé. Ravish Fakhoo était resté au volant de la voiture à bord de laquelle ils étaient arrivés. Mais, à un moment, il est entré pour aider ses deux autres complices à embarquer le butin.

