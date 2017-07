Ile Maurice: Agression à Palma - Il porte plainte à la Human Rights Commission

Ses droits en tant que citoyen de Maurice ont été bafoués. C'est ce que clame Avinash Luximon, un habitant de Palma, Quatre-Bornes. Il a été agressé, le 23 août 2016, par un groupe de quinze personnes, qui ont fait irruption à son domicile.

Les proches du jeune homme n'ont pas été épargnés. D'ailleurs, son épouse et sa mère avaient fait une déposition à la police pour coups et blessures. Toutefois, un an plus tard, la police lui apprend qu'aucune déposition n'a été faite par celles-ci. De plus, ses agresseurs courent toujours. Indigné, Avinash Luximon a décidé de déposer une plainte à la Human Rights Commission mardi concernant le cas de son épouse et sa mère.

Depuis son agression, le Quatre-Bornais dit vivre dans la peur avec sa famille. «Nous avons peur de sortir et mes enfants sont traumatisés par ce qu'ils ont vécu», raconte-t-il. Quelques jours après l'incident, il avait été arrêté par la police et placé en détention avant d'être relâché contre une caution. «Je suis une victime et on m'enferme. Comment expliquez-vous cela ?» demande-t-il. Le comble, explique un de ses amis, c'est que les présumés agresseurs se seraient trompés de cible. «C'est moi qui ai eu maille à partir avec eux, pas Avinash», soutient le jeune homme.

Quant à l'épouse et la mère du Quatre-Bornais, elles ne comprennent pas comment leurs dépositions n'ont pas été enregistrées. Avinash Luximon s'est rendu au Police Press Office pour avoir des réponses, mais l'officier en charge n'a pu l'éclairer à ce sujet. Il l'a conseillé d'écrire une lettre au commissaire de police, Mario Nobin.