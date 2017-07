Ile Maurice: Commission drogue - Noor Hussenee nie avoir été chez Peroomal Veeren

Après plus de 25 ans de service au Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), trois employées de centres… Plus »

Par ailleurs, selon Paul Lam Shang Leen, il y a eu une rencontre entre Noor Hussenee, Raouf Gulbul, Samad Goolamaully et un mystérieux personnage à l'aéroport de Londres, en mai 2017. L'avocat a affirmé qu'il s'était rendu à Londres dans le cadre d'une affaire professionnelle et qu'il y a rencontré ses collègues par hasard. Qui était le corporate client qu'il a rencontré ? Noor Hussenee n'a pipé mot à ce sujet.

L'ex-juge n'a pas été tendre envers le jeune avocat lorsqu'il a abordé sa nomination au sein de la SICOM Financial Services Ltd. En effet, Noor Hussenee est l'un des directeurs de l'instance depuis fin 2016. «Qui vous a nommé ? Pourquoi vous a-t-on nommé sur ce board en question ? Vous avez une de ces chances, n'est-ce pas ?» a ironisé le président. Mais pour le président de la SICOM Financial Services Ltd, la nomination de l'avocat a été faite par la Banque de Maurice. «Noor Hussenee est quelqu'un de très intelligent et compétent», a tenu à préciser Subiraj Sakurdeep. «Tout cela ne reste que des allégations. Pour nous, il n'y a pas de polémique.»

