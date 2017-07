Kenya: Les migrations des éleveurs provoquent violences et tensions au pays

Bien qu'étant né en RDC et ayant passé une bonne partie de sa scolarité à Lubumbashi,… Plus »

Le tout dans un climat politique tendu à l'approche des élections générales, explique Murithi Mutiga, chercheur à l'International Crisis Group. Du fait de la décentralisation actée par la Constitution de 2010, la compétition pour les postes de gouverneur et d'élus dans les assemblées locales est féroce. Et dans le cadre d'élections se jouant principalement sur des lignes ethniques, certains y voient une volonté politique.

Et malgré le déploiement de l'armée, le conflit s'accentue et on compte des dizaines de personnes tuées, et des centaines des déplacés. A une crise d'origine climatique, s'ajoutent des tensions foncières historiques entre les communautés.

Les violences sont courantes dans le comté de Laikipia, depuis que des milliers d'éleveurs semi-nomades armés, fuyant la sécheresse dans le nord de la vallée du Rift, envahissent les fermes et les ranchs de la région pour faire paitre leur bétail. C'est lors de ce type de raid que l'ancien officier de l'armée britannique Tristan Vorspuy a été tué, et que l'écrivaine Kuki Gallman a été blessée par balles.

Ils auraient ensuite réussi à s'emparer de 6 fusils d'assaut et de munitions. Dans la presse kényane, un officier décrit, sous couvert d'anonymat, un échange de tirs d'environ 40 minutes, et parle de près de 100 assaillants.

Depuis plusieurs mois, des milliers d'éleveurs fuyant la sécheresse dans le nord de la vallée du Rift envahissent les fermes et les ranchs du comté pour faire paître leurs bêtes. Des migrations courantes au Kenya. Mais cette année les éleveurs sont armés, et le niveau de violence ne cesse d'augmenter, révélant un conflit à connotation politique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.