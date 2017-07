Guinée: Hakim Bah ouvre les lectures RFI «Ça va, ça va le monde!» au Festival d'Avignon

À partir de ce samedi 15 juillet, RFI propose son nouveau cycle de lecture «Ça va, ça va le monde !» au Festival d'Avignon avec la mise en voix de «Convulsions», du Guinéen Hakim Bah, brillant lauréat du Prix Théâtre RFI 2016. Jusqu'au 20 juillet, cette 5e édition fera exclusivement entendre des auteurs francophones africains pour s'inscrire dans le Focus Afrique subsaharienne du festival.

Ces lectures sont à écouter tous les matins entre 11h et 12h dans le Jardin de la rue de Mons et puis sur les ondes de la radio mondiale au cours de l'été. Le cycle est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des magazines, et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Entrée libre.

15 juillet à 11h : Convulsions, de Hakim Bah (Guinée), Prix Théâtre RFI 2016.

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan, Vincent Minne, Samuel Padolus, Sophie Sénécaut.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Convulsions commence par un meurtre. Atrée et Thyeste torturent et tuent leur frère bâtard pour ne pas avoir à partager l'héritage familial avec lui. Atrée bat sa femme et la trompe avec celle du voisin. Thyeste, amoureux d'Erope, finit par la séduire. Plus tard, Atrée, Erope et leur bébé se rendent à l'ambassade américaine pour effectuer les démarches nécessaires à leur installation aux États-Unis et ils doivent notamment se soumettre à un test ADN...

Le jury du Prix RFI Théâtre, présidé par l'écrivain Laurent Gaudé, a salué « un texte qui échappe à la morale, car il raconte de façon impitoyable une tragédie dont la violence continue son œuvre jusqu'à nos jours. »

Hakim Bah est né en 1987 à Mamou (Guinée), ses textes sont lus, créés et joués en France, en Afrique et en Belgique. Son travail a reçu de nombreux prix et bourses et la plupart de ses pièces sont éditées chez Lansman. Il est par ailleurs directeur artistique du festival « Univers des Mots » en Guinée, ainsi que de la compagnie « Paupières Mobiles » en France.

Le Prix RFI Théâtre est organisé en partenariat avec la SACD, l'Institut français, du Festival des Francophonies en Limousin, du Théâtre de l'Aquarium et de l'association Beaumarchais-SACD.

Toutes ces lectures au Festival d'Avignon seront ensuite diffusées sur rfi.fr et sur les antennes de RFI tous les dimanches du 30 juillet au 3 septembre 2017. Quand les feux d'Avignon s'éteindront, le festival continuera sur les ondes, pour faire vivre ces théâtres du monde !

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 30 juillet à 12h10.

DIMANCHE 16 JUILLET :

KALAKUTA DREAM, de Koffi Kwahulé (Côte d'Ivoire/France)

Lu par June Benhassam, Thomas Durcudoy, Jérémie Zagba

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 6 août à 12h10.

LUNDI 17 JUILLET :

TRAM 83, de Fiston Mwanza Mujila (République démocratique du Congo)

Une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Adaptation et mise en lecture par Julie Kretzschmar.

Lu par Astrid Bayiha, Christophe Grégoire et Moanda Daddy Kamono.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 13 août à 12h10.

MARDI 18 JUILLET :

LE DECAPSULEUR, de Laetitia Ajanohun (Belgique/Benin)

Lu par Aminata Abdoulaye, Moanda Daddy Kamono, Israël Tshipamba

et Wilfried Manzanza (Batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 20 août à 12h10.

MERCREDI 19 JUILLET :

LES SANS... , d'Ali Kiswensida Ouédraogo (Burkina Faso)

Lu par Noël Minougou, Ali Kiswensida Ouédraogo.

Cette lecture a obtenu le soutien de l'Institut français d'Ouagadougou.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 27 août à 12h10.

JEUDI 20 JUILLET :

LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE, de Fatou Diome (Sénégal/France)

Lu par Awa Sene Sarr et Thomas Durcudoy.

Adaptation et mise en lecture : Florence Minder, assistée de Julien Jaillot.

Diffusion sur l'antenne de RFI : dimanche 3 septembre à 12h10.