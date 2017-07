Congo-Kinshasa: Sindika Dokolo condamné au pays - Un dossier politique selon l'homme d'affaires

Le collectionneur d'art et antiquaire se définit sur son compte twitter comme un « homme engagé » pour son pays. Il avait rendu hommage en juin à l'opposant Moïse Katumbi dont la « Vision » et le « projet de société » lui semblent « très pertinents ».

On n'essaie même plus de sauver les apparences... j'ai l'impression que monsieur Kabila a pris exemple sur son voisin monsieur Nkurunziza, dans le cadre de sa stratégie de rester au pouvoir éternellement. Comme ma Constitution m'y invite, j'ai décidé de faire ce que je pouvais pour lui faire barrage...

Retour sur la condamnation, à Kinshasa, du gendre du président angolais à un an de prison pour faux et usage de faux. Sindika Dokolo, le beau-fils congolais de président Dos Santos -époux d'Isabel dos Santos-, a aussi écopé d'une amende de 15 000 dollars.

