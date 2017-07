Madagascar: Hémicycle scientifique - Décès du Professeur Razafindrakotohasina Ravaoarivelo Voahangy

Cet ouvrage a largement contribué à la compréhension et à la lutte contre le cancer à Madagascar. Egalement active dans la lutte contre la polio ; elle dirigea durant une grande partie de son vivant le « Centre Polio » d'Antsirabe, qui en était durant son mandat à son apogée et réputé pour la qualité et la gratuité de ses services. Midi Madagasikara présente toutes ses condoléances à la famille du Pr Razafindrakotohasina Ravaoarivelo Voahangy.

Décidemment, les décès se succèdent ces derniers temps, qu'il s'agisse de la sphère culturelle ou artistique. Heureusement, que les héritages culturels et scientifiques de ces illustres personnes leur survivent pour le bien des générations futures. L'un des ouvrages les plus connus du Pr Razafindrakotohasina Ravaoarivelo Voahangy fut intitulé : « L'épreuve du temps: test de guérison en cancérologie : étude du taux à cinq ans ».

