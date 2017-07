Madagascar: Marc Ravalomanana - « Je n'ai pas l'intention de déstabiliser le régime »

En marge de la cérémonie de la célébration du 14 juillet à Ivandry, l'ancien Président Marc Ravalomanana a déclaré, « je n'ai pas l'intention de déstabiliser le régime et je ne vais pas non plus fomenter un coup d'Etat ».

A propos de la célébration du XVe anniversaire du TIM, son président national de marteler qu'il ne reculera pas et qu'elle aura bel et bien lieu, sans avancer toutefois une date. Il n'a pas manqué également de parler de la prochaine élection présidentielle, il estime que « le ni... ni... » ne devrait plus être de mise, se référant d'ailleurs à la déclaration de la représentante résidente du Pnud à Madagascar.