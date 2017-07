Madagascar: Médecine sportive - Des millions de sportifs malgache concernés !

Que l'Etat reconnaisse cet organisme d'utilité publique et cela sera incontournable. Des millions de sportifs peuvent être bien suivis et surtout c'est aussi une rentrée d'argent pour l'association de médecins du sport qui pourra acheter les matériels nécessaires. Bien sûr, cela prendra son temps, un an à deux ans, mais il faudra commencer. A bon entendeur.

Pourtant, leur association devrait prendre en main la santé des millions de sportifs malgaches. Chaque fédération possèderait un médecin, spécialisé en médecine du sport des fois ou non, mais la norme exige qu'ils appartiennent à la médecine du sport tout comme il y a la médecine du travail par exemple. Formation, diplôme et sponsors ne manquent point.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.