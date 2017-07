Madagascar: Barry Benson - Poursuivi pour port de tenue militaire

Enfin le suspense sur l'affaire Barry Benson est levé. Hier, il s'est rendu au Toby Ratsimandrava pour répondre à la convocation de la gendarmerie.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce slameur est poursuivi pour port de tenue militaire qui n'a rien à voir avec son émission « Tsymahaleo ny sampona » parodie du « Fotoam-bita » du Président de la République Hery Rajaonarimampianina. Puisque son audition a été effectuée hier-même, il a pu rejoindre son domicile en début de la soirée. Cette information confirme alors que les cinq individus venus le chercher mardi matin chez lui et qui ont enlevé sa mère, sont bel et bien des éléments des forces de l'ordre. En effet, Barry Benson a retrouvé sa mère saine et sauve.

Ce qui est étonnant dans cette affaire le fait qu'il y ait « deux poids deux mesures ». Le motif évoqué pour interpeller cet artiste affilié au Mouvement pour la liberté d'expression (MLE), est flou et il est étonnant de voir les forces de l'ordre s'en prendre à lui. Des personnalités politiques et des artistes les portent également. Ce qui amène les observateurs des affaires nationales à penser que cette interpellation de Barry Benson n'est qu'un harcèlement pur et simple.