Madagascar: Cinéma - Focus sur le septième ART japonais dans la capitale

En partenariat avec l'Office malgache du cinéma et le cabinet de cinéma « Profiler », l'ambassade convie les cinéphiles de la ville des Mille à une épopée inédite dans le pays du Soleil levant à travers une belle sélection de films contemporains à découvrir. Cinq œuvres cinématographiques seront ainsi projetées pour la première fois au pays durant ce week-end. Des films intimistes qui retranscrivent avec brio les splendeurs de la société nippone ainsi que la beauté de sa culture. Les projections sont ouvertes à tous et les entrées y sont gratuites dans la limite des places disponibles, autant au CGM qu'à l'IFM Analakely.

Les 21 et 22 juillet, les cinéphiles de la capitale se réjouiront de découvrir de belles perles du cinéma japonais en exclusivité, dans deux incontournables institutions culturelles de la ville. À l'occasion, le Cercle Germano-Malgache et l'Institut français de Madagascar accueilleront, tout au long de ces journées, des projections de films qui contribueront à un dialogue socio-culturel entre le public de la diaspora nippone et celle malgache.

