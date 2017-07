Congo-Kinshasa: Attaque du marché central de la capitale - Deux morts, selon la Police

En ce qui concerne les dégâts matériels, les assaillants ont incendié deux postes de police. Il s'agit du poste Rail dans la commune de Kinshasa et du poste de police Delmaux dans la commune de Barumbu, indique le porte-parole de la Police. Il fait remarquer que la « la situation est sous contrôle et les forces de police sont à la poursuite desdits assaillants ».

L'un des assaillants a été capturé par les forces de l'ordre alors que les autres «se sont dilués dans la population et ont abandonné, lors de leur fuite, un fusil d'assaut AK-47 au croisement des avenues Rwakadingi et Bas-Congo», note le colonel Mwana Mputu.

Selon le colonel Pierrot Mwana Mputu, six policiers ont grièvement blessés notamment, précise-t-il, le chef pool OPJ du commissariat de police du marché central, la garde rapprochée de l'administrateur du marché central et le secrétaire du commandant commissariat de police du marché central, l'adjudant de compagnie. Il indique que tous ces blessés sont admis aux urgences de l'Hôpital général de référence de Kinshasa.

Deux personnes ont été tués ce vendredi 14 juillet dans les affrontements qui ont opposé un groupe d'assaillants munis d'armes à feu et des machettes et les forces l'ordre au marché central de Kinshasa, rapporte le colonel Pierrot Mwana Mputu, porte-parole de la police.

