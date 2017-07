Ile Maurice: Dernier hommage à Vihan, «enfant martyr»

Après plus de 25 ans de service au Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), trois employées de centres… Plus »

Sollicitée par l'express, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy s'est dit particulièrement interpellée par ce cas. «Trop de personnes ont recours à la violence lorsqu'elles font face à des problèmes. Il faut que cela cesse. Il nous faut une stratégie de prévention», a-t-elle déclaré. Elle a souligné qu'elle compte initier une analyse des différents aspects de la vie d'un enfant mauricien et des solutions aux problèmes auxquels ce dernier pourrait faire face. D'ajouter qu'il faut instaurer «une culture de paix» dès l'école primaire

En revanche, le père de la mineure affirme que sa fille ne frappait pas le bébé. «Jamais je ne l'ai vue maltraiter son enfant», déclare Vishnu, 49 ans. Il ne comprend pas comment un tel drame a pu se produire sous son toit. Il revient difficilement sur le fil des événements de la soirée. «Je venais de rentrer du travail et le bébé dormait déjà», explique-t-il. À cette heure-là, il avait l'habitude de jouer avec le petit. «Peut-être que si je l'avais réveillé, je me serais aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mo ti pou kav sap so lavi», regrette-t-il.

