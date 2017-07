Ile Maurice: La route du Sud et l'échangeur d'Arsenal prêts fin juillet

Leur but : réduire les embouteillages. La construction de la route du Sud et de l'échangeur de la route Terre-Rouge-Verdun-Arsenal est déjà complétée. Elles seront opérationnelles à la fin du mois, affirme-t-on du côté de la Road Development Authority (RDA). Zoom...

7 km de route pour connecter le Sud

Cette route est dotée de quatre voies et de deux ponts. C'est le 24 mars 2016 que la société Transinvest-Colas, (NdlR, née de la fusion entre Transinvest Mauritius et Colas Mauritius en septembre 2015) a démarré le chantier, au coût de Rs 602 millions.

Longue de 7 km, la route du Sud est connectée à l'autoroute M2 depuis le rond-point de Mare-d'Albert pour prendre fin à l'aéroport de Plaisance. Du côté de la RDA, l'on explique que, pour l'heure, trois tronçons sont prêts. Tout d'abord, celui de l'aéroport qui mène vers le rond-point de l'hôtel Holiday Inn. Le second connecte Holiday Inn à Desplaces et le dernier débute à Desplaces pour prendre fin à La Baraque. Ce qui devrait réduire les embouteillages à Plaine-Magnien et faciliter l'accès à Holiday Inn à partir de l'aéroport.

De plus, la route va desservir la future smart city de la compagnie Mon-Trésor, qui regroupera, près de l'aéroport, bureaux, plateforme logistique et centre d'exposition sur 400 hectares. D'ailleurs, cette compagnie a accordé 50 arpents de terre à l'État pour ce projet routier. Les marquages routiers, les drains, les trottoirs, les panneaux de signalisation, les mains-courantes et l'éclairage sur cette route sont aux normes internationales.

Terre-Rouge-Verdun-Arsenal pour décongestionner Calebasses

Son coût : Rs 23 millions. Ce raccourci à deux voies fait 500 mètres de long, sept mètres de large et comprend deux accotements de 1,5 mètre sur chaque côté. Les travaux, réalisés par Transinvest Construction Ltd et qui ont duré quatre mois, ont pris fin la semaine dernière. Les automobilistes sortant de Triolet, Trou-aux-Biches et Morcellement St André pourront désormais emprunter directement la route Terre-Rouge--Verdun sans utiliser le rondpoint de Calebasses ou de Terre-Rouge pour se rendre dans le Sud. En somme, cela devra décongestionner les ronds-points de Terre-Rouge et de Calebasses, ainsi que le village d'Arsenal.

Du côté de la RDA, l'on explique que «ces petits raccourcis changeront énormément le réseau routier». Cette connexion routière est en ligne avec le Road Decongestion Programme, l'ensemble de stratégies de décongestion implémenté par le gouvernement, de concert avec d'autres projets, pour fluidifier le trafic dans certaines régions de l'île.

La phase 1 de la Ring Road opérationnelle

Les joggers pourront reprendre leurs activités. Longtemps attendue, la phase 1 de la Ring Road à Pailles est enfin opérationnelle depuis quelques semaines. Le tronçon éventré, d'une longueur de 75 mètres, a été reconstruit sur des colonnes, une technologie inédite à Maurice.