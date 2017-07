Angola: La couverture des élections et le temps d'antennes au menu de la rencontre

Luanda — La couverture des élections et le temps d'antennes à la radio et la télévision ont été discutés entre les autorités de l'Etat, les responsables des organes de communication sociale et les forces politiques en course pour les élections générales du 23 août prochain.

La rencontre a été présidée par le ministre de la Communication Sociale, José Luís de Matos et par le secrétaire du Président de la République en charge de la Communication Institutionnelle et Presse, Manuel Rabelais.

Le gouvernant a qualifié d'essentielle la concertation entre les organes de communication sociale et les partis politiques, pour garantir la diffusion des matières avec qualité technique requise et le traitement égal des forces politiques engagées dans les scrutins.

Les représentants du MPLA, UNITA, FNLA, APN et de la coalition CASA-CE se sont dit préparés et ont promis de produire les contenus avec la qualité exigée pour les temps d'antennes, soit 10 minutes à la Radio Nationale d'Angola (RNA) et cinq à la Télévision Publique d'Angola (TPA) comme recommande la loi électorale et la Commission Nationale Electorale (CNE).

A la même session, Ruben Sicato de l'Unita et Lindo Bernardo Tito (CASA-CE) ont sollicité l'égalité et l'impartialité des professionnels de la Communication sociale dans le traitement des forces politiques en course aux élections générales.