Angola: Renforcement de mécanisme de coopération

La couverture des élections et le temps d'antennes à la radio et la télévision ont… Plus »

Selon lui, les grands secteurs, notamment l'énergie, le transport, les communications, l'industrie lourde et de transformation ainsi que la recherche et le développement humain doivent mériter la priorité.

Dans un discours prononcé à l'ouverture de la IVème session de la Commission de Coopération bilatérale, le chef de la diplomatie angolaise a qualifié de prépondérante la mobilisation des ressources et compétences à base des partenariats équitables qui réunissent les synergies et promeuvent le commerce et l'investissement.

Luanda — Le renforcement des mécanismes institutionnels et des instruments juridiques de coopération en vue de faciliter l'encadrement et la dynamique des actions de coopération entre l'Angola e l'Afrique du Sud, a été soutenu vendredi, à Luanda, par le ministre angolais des Relations Extérieures, Georges Chikoti.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.