Ile Maurice: Etienne Sinatambou à Paul Bérenger - «Dan Parlman ou pa asiz kouma lider enn parti»

Il n'aurait pas apprécié l'interview que Paul Bérenger a accordé au magazine Weekly.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire ce samedi 15 juillet, Etienne Sinatambou, porte-parole du gouvernement, a fustigé l'ex-leader de l'opposition. «Le salaire de Paul Bérenger s'élève à Rs 157 685 et il ne pose pas de questions au Parlement. Et il va faire croire dans une interview qu'il en pose», déplore Etienne Sinatambou.

L'interview, selon le ministre, a «choqué» dans les rangs du gouvernement. Une réplique du leader du MMM aurait particulièrement retenu l'attention. Paul Bérenger a dit dans l'interview que «I sit as leader of the MMM in parliament». Réponse qui n'aurait pas manqué d'irriter Etienne Sinatambou. «Kan mo asiz dan parlman mo asiz kouma dépité, you don't sit in Parliament as leader of x y z. Dan parlman ou bizin assiz kouma enn parlmanter», soutient le porte-parole du gouvernement.

Etienne Sinatambou a aussi réclamé des excuses du député mauve Adil Ameer Meea pour sa question parlementaire déposé en mai. Celle-ci portait sur les soins médicaux reçus par l'épouse du député Ravi Rutnah en Inde. Pour le gouvernement, cette question était l'aboutissement d'un complot qui a démarré après que Ravi Rutnah a dénoncé Adil Ameer Meea pour avoir plagié une partie d'un discours de Kee Cheong Li Kwong Wing datant de 2013. Selon Etienne Sinatambou, la question parlementaire qui accablait Ravi Rutnah était une vengeance.