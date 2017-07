Sénégal: Le contrat commercial du TER signé, le train à grand écartement arrivera jusqu'à Tambacounda (candidat)

"Tamba a fini de dire oui au Premier ministre", a dit pour sa part, le leader de la liste départementale Sidiki Kaba, relevant que "toutes ces réalisations montrent que l'opposition est dans le désarroi". Il a salué chez le responsable national de la liste BBY, un "homme fidèle et loyal au Président de la République et d'une rare compétence".

Il a brossé les réalisations en cours du gouvernement à travers le PROMOVILLE et le PUDC grâce auquel, l'eau, l'électricité, les pistes rurales, l'équipement des femmes sont disponibles, surtout dans les zones rurales. Il a révélé que le président Sall a annoncé en conseil des ministres, un "budget social", à travers lequel les financements accordés aux jeunes et aux femmes seront doublés.

Il a ajouté que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba, avait demandé et obtenu du chef de l'Etat que la gare de fret soit construite à Tambacounda ainsi qu'un port sec. "Le Président de la République a accédé à sa demande", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il y sera aménagée, en plus, une "zone économique spéciale".

