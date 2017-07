Ile Maurice: Top hundred companies 2017 - Le SIT rejoint le club des milliardaires

Le SIT, CFAO Motors, la Compagnie de Beau-Vallon, Yip Tong & Sons et Lai Fat Fur ont franchi le cap du milliard en chiffre d'affaires, gagnant des places dans la liste des Top 100 Companies.

Le club très sélect des entreprises ayant dépassé le milliard de roupies en chiffre d'affaires s'agrandit. En effet, cinq compagnies ont franchi ce cap. Elles sont le Sugar Investment Trust, CFAO Motors (Mauritius) Ltd, la Compagnie de Beau-Vallon, Yip Tong & Sons et Lai Fat Fur.

L'ascension la plus fulgurante est signée le SIT, institution parapublique lancée en 1994 pour permettre aux employés de l'industrie sucrière de participer à l'actionnariat des usines sucrières. Considéré comme l'entité ayant le plus grand nombre d'actionnaires, soit 55 000, le SIT a, en l'espace d'une année - de 2015 à 2016 - connu une croissance de 408 % de son chiffre d'affaires, passant de Rs 213 millions à Rs 1, 052 milliard. Ce qui le propulse à la 80e place des Top Hundred Companies 2017

Chittaman Jugroo, exhaut cadre de la Central Water Authority qui a pris la direction du SIT depuis quelques mois, a déjà identifié de nouveaux secteurs économiques porteurs de croissance pour l'organisme. Il s'agit, entre autres, du secteur énergétique avec le projet de la ferme éolienne, l'immobilier et les loisirs.

Performance remarquable pour CFAO Motors également, qui s'est hissée de la 100e position à la 55e . Son chiffre d'affaires a progressé de 127 %, passant de Rs 749 millions à la fin de décembre 2015 à Rs 1,7 milliard de roupies en 2016. Filiale de CFAO Automotive, le plus gros réseau automobile en Afrique et dans des territoires français, elle a été créée en 1997 sous le nom IMC. CFAO Motors, dont le Managing Director est Gilles Lalanne, est aujourd'hui le concessionnaire exclusif des marques connues au niveau international, comme Mer- cedes-Benz, Hyundai, Volkswagen, Fuso, Mahindra, King Long et Motul.

Également sur la liste des nouveaux milliardaires, la Compagnie de BeauVallon Ltée. Elle a progressé de deux places, se positionnant à la 81e place, avec un chiffre d'affaires de Rs 1, 053 milliard au 30 juin 2016 contre Rs 998,7 millions en 2015. Propriétaire de la plus grande sucrerie du pays, nommément Riche-en-Eau Sugar Estate avec 3 500 arpents surplombant Pointe d'Esny et Chemin Français, le groupe, dont le CEO est Thierry Merven, s'est largement diversifié ces 15 dernières années avec le développement de plusieurs projets immobiliers et fonciers. De plus, il a fait acquisition d'un boutiquehôtel à Pointe d'Esny qu'il a rénové et baptisé sous le nom d'Astroea Beach.

Le groupe est suivi de près par YipTong & Sons et Lai Fat Fur Brothers & Co Ltd, classées 83e et 84e respectivement. Alors que ces cinq compagnies font leur entrée dans le club des milliardaires, d'autres ont dû tirer leur révérence. À l'instar de la compagnie de transport UBS, qui quitte le club en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires à Rs 997 millions en 2016 contre Rs1,02 milliard. C'est le Cim Group qui enregistre la plus importante baisse du Top Hundred Companies, glissant à la 46e position avec un chiffre d'affaires de Rs 2,07 milliards, soit une chute de 46 %.