Ile Maurice: Industrie cannière - Sans augmentation salariale depuis 25 ans

Après plus de 25 ans de service au Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF), trois employées de centres communautaires réclamaient une augmentation salariale, à travers un «increment».

Cependant, le recours d'Hemrowtee Maudhoo, de Mudhuree Ramjug et de Rookmabaye Rago a été rejeté par l'Employment Relations Tribunal (ERT). Car le tribunal n'a pas pu conclure que, malgré leur réaffectation au SILWF depuis 1987, elles pouvaient être considérées comme des employées à part entière de ce fonds. Et donc ne pouvaient prétendre à une augmentation.

L'ERT a rejeté leur demande le 23 juin. La décision a été publiée cette semaine sur le site Web de l'organisme. La situa- tion de ces trois femmes est épineuse : elles ne sont reconnues ni comme fonctionnaires, ni comme employées du SILWF. Dans le jugement, il est expliqué que les trois employées étaient des Community Support Officers en poste dans des centres communautaires et dans des Social Welfare Centres. Or, en 1987, il y a eu un changement structurel et ces centres sont passés sous la responsabilité du SILWF.

Cela fait donc déjà plus de 25 années de service et les employées n'ont jamais perçu d'«increment». Car, selon le SILWF, il n'est pas directement leur employeur. Les salaires des trois employées sont versés à l'organisme à travers un grant du gouvernement. Et, elles ont bénéficié d'une indemnité de licenciement. Du fait que c'est un comité au sein de l'organisme qui gère leur cas, les trois femmes ne peuvent pas être considérées comme des fonctionnaires non plus.

Employés redéployés

Elles ont donc déposé un litige contre le SILWF auprès de la Commission conciliation et médiation. Les pourparlers se retrouvant dans l'impasse, le dos- sier a été transféré devant l'ERT pour une décision finale. Ce cas intéresse les syndicats par rapport à d'autres employés ayant été redéployés ou qui ont été employés dans un service du gouvernement dans le passé.

Selon le Pay Research Bureau, si un fonctionnaire est resté au même poste pendant 25 ans, il a droit à un increment s'il percevait le «top salary» de sa grille salariale depuis tout ce temps. Selon l'ERT, cela n'est pas un acquis, mais une règle et il faut remplir tous les critères pré- alablement. Le tribunal n'a pas été en présence de justificatifs confirmant les dates d'emploi des trois plaignantes. Il a établi que le temps passé dans les centres communautaires, avant qu'elles ne passent sous le SILWF ne peut être comptabilisé comme des années de service dans cette affaire.