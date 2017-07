Sénégal: "Le vote utile, c'est choisir la liste des écologistes", clame le représentant d'Aly Haidar

En attendant l'arrivée de Aly Haidar dans la capitale du sud, Moïse Léopold Diagne et son équipe multiplient les rassemblements publics et les porte-à-porte pour sensibiliser les électeurs sur son programme de campagne.

Devant des jeunes et des femmes, il a insisté sur les "enjeux majeurs des élections législatives (... ) d'où l'importance de voter pour celles et ceux qui vont défendre la cause écologique". "Nous avons besoin de la voix des écologistes qui va résonner à l'Assemblée nationale. Il nous faut un discours neuf. Pour cela il faut voter utile", a fait valoir M. Diagne.

"L'écologie est la solution à nos maux. Nous invitons les jeunes et les femmes à voter utile. Le vote utile c'est choisir la liste qui défend l'écologie et ses valeurs", a clamé Moïse Léopold Diagne qui était en meeting dans le quartier populaire de Lyndiane à Ziguinchor.

