Tunisie: Le Stade accélère la cadence

L'engagement de l'ancien milieu de couloir du Stade Gabésien, Youssef Fouzai, a été suivi par des réserves émises par certaines parties. Le secrétaire général et porte-parole du club, Anis El Béji, a assuré que Fouzai a été engagé dans les règles de l'art et que le recrutement de ce joueur ne souffre d'aucune irrégularité.

Le voilà satisfait à la sortie d'un mercato mené au pas de charge et qui a vu débarquer pas moins de sept joueurs: Ahmed Hosni, Aymen Kethiri, Youssef Fouzai, Mohamed Ali Jouini, Jean Badi Daniel, Mori Keita et Erick Kome. Quant à Ayoub Mansouri, il est comptabilisé sur le compte des recrues Espoirs. L'entraîneur stadiste veut réserver au moins un joker au mercato d'hiver, puisque les règlements n'autorisent que huit recrutements par an.

Chapitre mercato, le club du Bardo a quasiment conclu sa campagne en engageant un attaquant de 22 ans qui a longtemps milité parmi les sélections des jeunes de son pays (U17, U19 et U21). Il s'agit de l'avant-centre de Hearts of Oak, Erick Kome, qui s'est engagé pour deux saisons. L'entraîneur Mohamed Kouki attendait toujours l'arrivée d'un attaquant de pointe.

