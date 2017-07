Tunisie: Une ligne régulière est-elle possible ?

Il n'est que de voir les chiffres donnés par la CTN. Celle-ci avait annoncé, en effet, qu'elle transporterait, au cours de cette saison, environ 406.000 passagers et 131.000 voitures. L'opération, devant se dérouler du 20 juin au 15 septembre 2017, concernerait 77 voyages sur la ligne Tunis/ Marseille/Tunis, 76 voyages sur la ligne Tunis/Gênes/Tunis et un seul voyage sur la ligne Zarzis/Marseille/Zarzis. Les réservations avaient commencé depuis le 6 décembre 2016.

Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed, présent au moment de l'accostage, a souligné qu'il s'agissait d'une première expérience et qu'il y en aurait d'autres: «A partir de l'année prochaine, il faudra avoir des bateaux toutes les 3 semaines. Nous tiendrons nos promesses ! Cette région mérite l'attention du gouvernement. Nous voyons que les gens sont venus de tout le Sud pour célébrer cet événement. Je le redis, la volonté est sincère et nous tiendrons nos promesses !».

D'ailleurs, le taux de remplissage du ferry aurait atteint les 100 % avec les 2.150 passagers et les 620 voitures. Le retour est prévu fin août à partir du port commercial de Zarzis. Il est cependant légitime de se demander dans quelle mesure cela pourrait se faire. Le port d'attache du «Carthage» est le port de La Goulette, il ne pourrait pas effectuer une liaison à vide de La Goulette à Zarzis. Peut-être qu'avec une étude d'impact on pourra surmonter cette difficulté. Surtout que la volonté politique est forte pour s'engager dans cette voie. Il suffit de rappeler que la décision de desservir le port de Zarzis a été prise au cours du mois de mars dernier. Elle s'est vite concrétisée.

Pour le moment, il s'agira d'assurer une seule liaison entre Marseille et Zarzis. Mais c'est déjà très important pour les passagers qui ont emprunté cette ligne pour la première fois. Cela leur a épargné la fatigue du déplacement du port de La Goulette vers leurs régions du Sud, ainsi que les fréquents contrôles sur les routes. En même temps, un gain d'argent. On estime, justement, que notre colonie expatriée comprend un grand nombre de personnes originaires du Sud. Ils en représenteraient 60 %.

Ainsi, le port de Zarzis a pu reprendre, normalement, ses activités. Le ministre du Transport avait indiqué, lors d'une visite de travail, qu'il serait capable d'accueillir de grands navires et d'encourager l'investissement. Le port de Zarzis assure jusque-là les échanges commerciaux de la région portant principalement sur les exportations de sel marin et de pétrole brut et les importations de produits pétroliers.

C'est grâce au programme de curage ayant permis d'atteindre une profondeur de 11 mètres que des bateaux de ce tonnage peuvent, désormais, avoir accès à cette infrastructure portuaire. Ces travaux, faut-il le rappeler, auraientt coûté 54 millions de dinars. Ils comprennent, également, la mise à niveau du quai pétrolier. Le port, ainsi aménagé est doté des équipements nécessaires, au niveau de la douane, de la police des frontières. Un bureau de l'Office des tunisiens à l'étranger était sur place pour accueillir les passagers dans les meilleures conditions. On attend, toutefois, la réussite de cette expérience tout en espérant la naissance de lignes maritimes régulières au départ et à l'arrivée de Zarzis.

Copyright © 2017 La Presse.

