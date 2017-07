Tunisie: «Nous aurons aux municipales nos propres listes, mais nous sommes ouverts aux alliances»

interview

Vous avez clôturé les congrès locaux et régionaux du parti. Quels en sont les principaux résultats ?

Nous avons tenu 247 congrès locaux et 24 congrès régionaux avec un taux de participation de l'ordre de 70%. Quant à la présence des femmes et des jeunes au sein des nouveaux bureaux, elle s'élève à 40%. Certains bureaux sont exclusivement formés de jeunes et de femmes. Pour ce qui est du niveau d'instruction, la majorité de nos cadres de base ou des instances médianes (bureaux régionaux) sont universitaires ou ont atteint les dernières années de l'enseignement secondaire.

La constatation générale est que c'est la génération des années 90 du siècle précédent qui est la plus présente au sein des nouveaux bureaux locaux et régionaux.

Où en êtes-vous au niveau des préparatifs en prévision des élections municipales prévues le 17 décembre prochain ?

Au sein d'Ennahdha, on est déjà passé aux choses sérieuses pour ce qui est des préparatifs en prévision des élections municipales programmées pour le 17 décembre.

Et les choses sérieuses signifient, dans une première étape, le dépôt par les candidats de leurs dossiers pour les élections primaires qui se tiendront au niveau des bureaux locaux et régionaux pour choisir les listes qui défendront les couleurs nahdhaouies le jour du scrutin. Nous avons déclenché l'opération dépôt de candidatures le vendredi 7 juillet. L'affluence des candidats est importante parmi les nahdhaouis et les indépendants qui figureront sur nos listes qui défendront le parti dans toutes les villes où il existe une municipalité.

La nouveauté dans notre démarche est que nos listes seront constituées de 50% de candidats nahdhaouis et de 50% de candidats indépendants. C'est une décision prise à l'issue d'un référendum interne que nous avons organisé au cours des 298 congrès locaux et régionaux pour le renouvellement des structures de notre parti et nos militants de base et cadres ont voté à raison de 62% la décision relative aux listes communes composées à parts égales de candidats nahdhaouis et de candidats indépendants. Le dépôt des candidatures se poursuivra jusqu'au 20 juillet. L'examen des candidatures aura lieu du 21 jusqu'à fin juillet et les élections primaires démarreront le 5 août prochain. A la fin de ce mois, nos listes seront prêtes et nous pourrons être au rendez-vous quand l'Isie commencera à recevoir les candidatures le 19 septembre prochain».

Comment les candidats dits indépendants vont-ils se retrouver sur les listes nahdhaouies et quels sont les critères qui vont présider à l'acceptation de leur candidature ?

«Les candidats indépendants peuvent prendre la décision d'eux-mêmes pour se porter candidats. Ils peuvent être également cooptés par les hauts responsables du parti (membres du bureau exécutif et du Conseil de la Choura, députés, anciens ministres, etc.). Un seul critère est retenu pour avaliser leurs candidature : la compétence et le rayonnement dans leurs régions, et ce critère s'applique également aux candidats nahdhaouis. Et les recours des mécontents dont les dossiers ne seront pas retenus seront examinés avant le 19 septembre prochain. En tout état de cause, la décision d'inclure 50% de personnalités indépendantes sur nos listes a été avalisée par le Conseil de la Choura. Nous nous attendons aux protestations qui proviendraient aussi bien des nahdhaouis que des indépendants qui seront écartés. Mais l'essentiel pour nous est d'assurer au maximum le principe d'égalité des chances face aux candidats des deux camps.

Cette décision de présenter des listes nahdhaouis-indépendants est-elle définitive ou pourrait-on voir une certaine forme de coalition avec d'autres partis, en premier lieu Nida Tounès, le parti partenaire d'Ennahdha depuis les législatives du 26 octobre 2014 ?

Pour le moment, notre décision est de participer avec nos propres listes. Toutefois, nous sommes disposés à des listes coalisées avec nos partenaires au cas où nous parviendrions à nous entendre. Et dans tous les cas, nous poursuivrons notre politique d'entente et de partenariat même après les élections municipales. Nous sommes réalistes et nous savons que les élections municipales aboutiront à des conseils où plusieurs partis siègeront et nous sommes condamnés à travailler ensemble et si vous me posez la question d'évaluer notre partenariat avec Nida Tounès, je vous répondrai que cette expérience a permis de garantir la stabilité du pays, de constituer les instances constitutionnelles et de conduire le pays vers les municipales de fin décembre prochain.

Que font les nahdhaouis, outre les déclarations de circonstance ou les communiqués laconiques pour répondre à ceux qui les accusent d'être impliqués dans la corruption et surtout quel message adressent-ils à leurs militants de base dans les régions pour les convaincre que ces campagnes de dénigrement sont dénuées de fondement (affaire de l'argent reçu de l'émir du Qatar et mainmise sur le comité directeur de l'Ordre national des avocats)?

Volet lutte contre la corruption, nous appuyons sans aucune réserve la lutte que mène le chef du gouvernement et nous considérons que le dernier mot doit revenir à la justice pour que les corrompus et les corrupteurs, quelles que soient leurs couleurs ou appartenances politiques, reçoivent les sanctions qu'ils méritent. Quant au dénigrement dont notre parti est la cible ces derniers jours, nous avons chargé un groupe d'avocats qui esteront en justice pour nous défendre contre ceux qui nous accusent injustement.

Nos militants de base dans les régions nous demandent de réagir et exigent aussi qu'on leur fournisse les explications qu'il faut.