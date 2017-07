Tunisie: Djabou courtisé par l'EST

Konyaspor lorgne Naguez !

Le latéral droit de l'Etoile Sportive du Sahel a un nouveau prétendant. Après Antalyaspor et Gazientepspor, c'est au tour d'un autre club turc de convoiter Hamdi Naguez. C'est le club de Konyaspor qui aurait formulé une offre d'un million d'euros pour s'attacher les services de l'international tunisien. Selon la même source, l'ESS a contacté Ezzamalek pour demander le prêt de son joueur Razek Cissé. D'autre part, le vice-président d'Al Ahly de Tripoli a indiqué que le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face à l'ESS devrait avoir lieu en Egypte ou à Alger.

Le ST recrute le Ghanéen Erick Kome

Le Stade Tunisien tient une nouvelle recrue. Cette fois, le club du Bardo a obtenu la signature d'un attaquant buteur qui répond au nom d'Erick Kome. Il est ghanéen, il a 22 ans et s'est engagé avec les Rouge et Vert pour une durée de deux saisons. Le nouveau joueur stadiste avait auparavant porté les couleurs de Hearts of Oak et a été international U17, U19 et U22.

ST: Mohamed Salah Mhadhebi prolonge jusqu'en 2019

Les dirigeants du Stade Tunisien ont finalement trouvé un accord avec le défenseur central, Mohamed Salah Mhadhebi. Ce dernier a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires et sera donc lié au club du Bardo jusqu'au mois de juin 2019.

La JS Kairouan recrute Rami Bouchniba

Après avoir porté les couleurs du Croissant Sportif de Korba et de l'Espérance Sportive de Zarzis, Rami Bouchniba s'est engagé avec la Jeunesse Sportive de Kairouan. Le latéral droit a signé un contrat de deux saisons avec le club des Aghlabides.

Nidhal Saïed signe pour l'AS Gabès

L'Avenir Sportif de Gabès a un nouveau joueur. Agé de 26 ans, Nidhal Saied a signé un contrat d'une saison renouvelable avec la «Zliza». Le joueur a commencé son parcours professionnel à l'US Monastir en 2009. Il a ensuite été transféré à l'Etoile Sportive du Sahel avant de partir en Slovaquie. Saied vient s'ajouter à quatre autres joueurs recrutés lors du mercato d'été, à savoir Achref Zouaghi (ex-défenseur de l'ES Sahel), Zouhaier Attia, Marouène Saïdi, Saddem Ben Aziza, et le club a également renouvelé les contrats d'Ali Ayari, Amir Omrani et Halim Darragi. L'AS Gabès a récemment débuté sa préparation en vue de la nouvelle saison.

Abdelkader Oueslati définitivement cédé à Al Fath

Abdelkader Oueslati ne reviendra plus au Club Africain. Le joueur, arrivé en provenance de l'Atletico Madrid, a passé une saison au Parc A avant d'être prêté au club saoudien d'Al Fath. Oueslati n'a pas trouvé de terrain d'entente pour revenir au CA et la direction du club de Bab Jedid a décidé de le céder à titre définitif à son nouveau club. Le CA qui se prépare pour la nouvelle saison du championnat de Tunisie de la Ligue 1 (2017/2018), dont le coup d'envoi sera donné le 15 août prochain, a déjà renforcé ses rangs en engageant deux joueurs étrangers, l'attaquant congolais Fabrice Ondoma (ex-Widad Casablanca/Maroc) qui a signé un contrat de deux saisons renouvelables et le défenseur ghanéen Lawrence Lartey (Ajax Cape Town/Afrique du Sud) qui s'est engagé pour trois saisons.

Hattan Baratli en Arabie Saoudite

Le milieu de terrain tunisien Hattan Baratli a choisi de prolonger son aventure en Arabie Saoudite. Le Tunisien évoluera la saison prochaine au club d'Al Shoola, entraîné par le Tunisien Ferid Ben Belgacem. Hattan Baratli s'est engagé pour une seule saison.