Tunisie: Appel à l'unité des forces démocratiques et citoyennes

Charte et programme communs

Cette rencontre lance un appel à l'endroit de « tous les militants et militantes pour la démocratie, le progrès et la citoyenneté, aussi bien dans les partis politiques que dans la société civile et les indépendants à l'unification des potentiels humains et matériels qui foisonnent dans la ville et de les mettre à profit pour la constitution d'une liste consensuelle unifiée qui puisse garantir la victoire aux prochaines élections municipales et permette de réaliser les aspirations communes de ses citoyens dans la mise en œuvre de la démocratie locale et participative ».

Ces membres sont motivés par l'intérêt qu'ils portent au travail social et aux quartiers marginalisés de la ville, la promotion d'un environnement sain, un urbanisme adapté et moderne, des infrastructures sportives et culturelles et des programmes novateurs qui répondent aux aspirations légitimes de leurs concitoyens. Ils invitent à se rallier à eux tous ceux qui partagent les mêmes convictions, les mêmes préoccupations et les mêmes orientations, tout en leur demandant de tenir des réunions préliminaires collectives pour approfondir le débat et élargir le consensus autour d'un programme et une charte communs.

Enfin, la « Rencontre citoyenne de La Marsa » appelle à organiser des rencontres-débats sur le projet de la nouvelle loi régissant les collectivités locales et qui sera, très prochainement, votée par l'ARP, ainsi que sur les besoins spécifiques de la ville.