Tunisie: Hamdi Harbaoui - Le Tunisien quittera Anderlecht cet été

S'il a inscrit 4 buts et a permis au club d'atteindre les PO1, il a aussi été blessé plusieurs semaines et a écopé d'une suspension de deux matchs, qui l'a coupé dans son rythme. Concrètement, le Tunisien devrait reprendre les entraînements avec Anderlecht, à qui il appartient toujours. Sa situation sera ensuite évaluée. Vu son passé tumultueux avec René Weiler, le coach des Mauves, on le voit mal recevoir une deuxième chance. À 32 ans, Hamdi Harbaoui, s'il a des offres, pourrait décider d'accepter un dernier challenge exotique, au Qatar ou en Chine par exemple.

L'attaquant, prêté au Sporting Charleroi par Anderlecht, sur base d'un prêt sec, entre janvier et mai, n'a pas été conservé par les Zèbres. Et ce pour deux raisons selon La Dernière Heure. La première : il est impayable pour Charleroi. La seconde : il n'a pas réellement convaincu lors de son passage au Sporting.

