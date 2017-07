Cote d'Ivoire: Idrissa Doumbia - L'Ivoirien se dirige vers Zulte Waregem

A Anderlecht, la concurrence dans la ligne médiane est trop grande pour le jeune international de la Côte d'Ivoire, la direction mauve veut le prêter pour engranger de l'expérience. Au Stade Arc en Ciel, Idrissa Doumbia devra démontrer ses qualités par rapport à Gert-jan Demets et Julien De Sart pour solliciter une place de titulaire suite aux départs de Meité et Lerager. Si le jeune » Eléphant » rejoint le Gaverbeek, il y retrouvera Aaron Leya Iseka avec la perspective dans une semaine de revenir au Parc Astrid pour la Super Coupe de Belgique.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.