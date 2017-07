Congo-Kinshasa: Derrick Tshimanga - Le Belgo-Congolais fait son come-back en Belgique

Auparavant, le Belgo-Congo, 1 sélection avec les Diables Rouges, avait évolué pour Lokeren (2008-2011) avant de rejoindre Genk (2012-2016) pour la somme de 2,5 millions d'euros. A Lokeren, Derrick Tshimanga a connu ses plus belles années lors de la période « Peter Maes ». Il avait même joué 5 minutes sous le maillot des Diables Rouges, contre la Slovénie. Genk l'avait ensuite transféré et il y a longtemps été titulaire avant quelques blessures qui l'ont obligé à quitter le Limbourg pour les Pays-Bas.

Derrick Tshimanga est de retour en Belgique ! Le latéral gauche vient de signer à Oud-Heeverlee Louvain. « Derrick Tshimanga vient donc combler une position vacante au poste de back gauche. L'ancien international a signé pour une saison et vient du club hollandais de Willem II. En Belgique, il a joué pour Lokeren et Genk », a communiqué OHL via son site officiel.

