Tunisie: Le changement, c'est maintenant

Le nouveau président de la CAF, Ahmed Ahmed, l'a bien compris. Le message qu'il tente aujourd'hui d'adresser est clair : Dans la foulée aussi bien de ce qui est déjà entrepris et de ce qui devrait encore se faire, le football africain doit changer sa vocation. Ses nouvelles alternatives devraient s'inspirer de la volonté irrévocable d'assainir un sport de plus en plus égaré.

La Tunisie a ces dernières années souffert d'une marginalisation qui aurait pu ne pas prendre de fin si Hayatou aurait été encore là. Il faut dire que c'est pratiquement tout le football africain qui est resté structurellement prisonnier d'une gestion et d'une organisation qui datent de l'âge de la pierre. Il brasse des centaines de millions et il est géré comme une entreprise dans laquelle l'ancien président contrôlait tout. Plus encore : il était entraîné dans une spirale à multiples facettes: sportive, morale, éthique, humaine. Le football, comme il était vécu, comme il était dénaturé, avait perdu une bonne partie de son âme et beaucoup de son innocence.

Oserons-nous aujourd'hui affirmer que le changement au plus haut niveau de la plus grande instance africaine est bel et bien porteur d'un climat de sérénité loin des considérations viscérales qui ont marqué le football africain durant plusieurs années ?

Un nouveau monde

Il semble entendu que les valeurs sportives et toute la signification qui s'y rattache connaissent une sorte de réhabilitation tant attendue. Il ne s'agit pas seulement de cela, mais aussi de trouver les solutions adaptées pour renforcer la crédibilité et l'honneur du football africain et de ses footballeurs.

Un nouveau monde serait en train de naître. Celui même qui accrédite une image plus honorable, mieux contrôlable. Mais surtout gouvernable. Qui relève le football africain par des actes dont il en a plus que jamais besoin.

A vrai dire, ce qui se passe en Afrique continuera toujours d'alimenter les débats. Le tort du football africain est qu'il n'a pas suffisamment évolué, ni avec les circonstances, encore moins face aux dérives et aux dérapages qui ne finissent pas. Les compétitions et les différentes échéances auxquelles il est soumis sont devenues plus dures à gérer.

Mais quelles que soient les périodes, on a toujours vu de bonnes comme de mauvaises actions. Sauf que cette fois, l'instance africaine devrait remettre en question certains « acquis » qui n'ont plus leur place et des habitudes dépassées par le nouvel ordre sportif. On en a vu des choses étonnantes au point que l'image donnée par la CAF était strictement liée aux dérives dans lesquels de grandes têtes étaient impliquées. Dans les différentes considérations, individuelles ou collectives, il a été rarement question du football, le vrai. Ou encore de projets sportifs. Les courtiers ne cessaient de fonctionner, d'intimider, de menacer.

Rendre les choses à leur juste valeur et à leur place. C'est désormais plus qu'un impératif, une urgence. On ne parle pas de révolution du football africain, le temps n'est peut-être pas encore venu, mais il est dans l'obligation d'inventer un modèle qui lui soit propre et bien assumé...