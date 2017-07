Tunisie: La société civile solidaire

A cette occasion, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (Ftds) et des associations et organisations ont rendu public un communiqué, dans lequel ils ont fait part de leur soutien à ces femmes «militantes», qui réclament le droit à l'emploi et à la dignité dans les délégations de Sidi Bouzid.

Selon le communiqué, ce mouvement de protestation vient confirmer la place de «pionnières» qu'occupent les femmes dans cette région qui, durant la dernière décennie, ont pris part à tous les mouvements sociaux, citant à titre d'exemple les ouvrières dans les secteurs du textile et du bassin minier.

A ce titre, ces associations ont salué la détermination et la persévérance de ces femmes à aller de l'avant et à poursuivre leur combat en tant que partenaires à part entière de ces mouvements sans exclusion aucune, a indiqué le communiqué.

«Elles ont exhorté la société civile et les partis politiques à soutenir les protestataires afin de les aider à trouver des solutions concrètes», lit-on dans le communiqué.

Elles ont également souligné que le développement et la démocratie sont tributaires de la participation effective des femmes à la vie socio-économique.

Il convient de signaler que les associations signataires sont : l'Association tunisienne des femmes démocrates, la Ligue tunisienne des droits de l'Homme, l'Association tunisienne femmes et recherches sur le développement, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et la Commission tunisienne pour le respect des libertés et des droits de l'Homme, l'Association nomade, la Commission tunisienne pour la défense des mouvements sociaux, l'Association «Horra» et le Réseau euro-méditerrannéen des droits de l'Homme.