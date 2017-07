A l'occasion de ce jour anniversaire de son rappel à Dieu, tous les travailleurs de Sud Communication (la radio, le quotidien, le service commercial et la direction) se joignent à sa famille pour se rappeler et prier pour lui afin que son âme repose éternellement en paix, au cimetière de Yoff où il gît.

Percutant dans l'analyse à travers ses chroniques, Madior, se rappellent les journalistes qui l'ont côtoyé, était aussi un homme extrêmement gentil et profondément humain. Il laisse derrière lui un Groupe orphelin qu'il a fortement contribué à maintenir debout, en plus d'avoir été un très bon encadreur pour la jeune génération de journalistes de la grande famille de Sud.

Madior reste et restera ce modèle pour les journalistes sénégalais, parce que rigoureux dans la collecte d'informations. D'une générosité légendaire, Madior, pédagogue, insistait toujours sur la rigueur et l'objectivité du travail de journaliste : crédo du Groupe Sud Communication.

