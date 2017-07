Allant plus loin, l'ancien responsable politique de l'Alliance pour la République (Apr) dans la cité religieuse, s'est dit même «meurtri» de voir l'ancien président de la République à son âge battre campagne. «Je suis meurtri parce que je ne saurai accepter que mon père à 93 ans ou 95 ans puisse, après tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, le renforcement de la démocratie et l'Etat de droit, après avoir eu deux mandats à la tête de la magistrature de notre cher pays, vraiment qu'il revienne pour boxer avec ses petits-fils pour des postes de députés», s'est-il désolé. Etalant encore sa déception, Moustapha Cissé Lo ajoutera : «où sont les autres ? Dans tout le Pds, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger une liste. C'est regrettable !».

