L'expérience des marches bleues est reconduite. Et son domicile situé au quartier Bouna, zone élevage, constitue le siège de la coalition et point de départ des convois. Avec la reprise des tubes de campagne de Maître Wade, des efforts énormes sont déployés pour essayer de mobiliser le maximum d'électeurs. Ici, plusieurs stratégies sont à l'étude pour cette cible présentement préoccupée par les activités agricoles. Comment mobiliser des paysans en ce moment des semences ? Une équation pour tous les candidats. Aucun responsable n'est capable d'annoncer une visite de la tête de liste de cette coalition. Mais les militants nourrissent l'espoir de retrouver l'ancien président Wade.

Il n'y a pas encore l'ambiance des grands jours à Kolda dans les différents états-majors des candidats. Dans le Kolda département, seules 25 listes sont présentes. Mais les têtes de liste qui occupent réellement le terrain sont encore rares. Les plus présentes restent la coalition BBY et la coalition Gagnante Wattu Senegaal. Le rythme est pour l'instant timide. La tête de liste de la coalition gagnante conduite par Fabouly Gaye, leader du Pds, tente de mettre le tempo avec des marches dans les artères de la commune. Tout a commencé avec l'accueil du candidat qui revenait d'un périple européen. Depuis, ce sont des marches tous azimuts dans Kolda commune.

