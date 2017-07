Le stade Demba Diop sera ce dimanche 16 juillet, le pôle d'attraction de l'aréne avec la méga affiche qui oppose Lac de Guiers 2 à Modou Lô.

Six ans après leur première confrontation en 2011 soldée par un nul décevant, les deux lutteurs ont fini de montrer leur détermination à solder ctte fois ci leur compte sur l'enceinte. Mais plus qu'une clarification, ce combat est pleine d'enjeux et se présente comme un passage obligé vers la conquête du titre de Roi des arénes qui repose depuis deux saisons sur les épaules de Bombardier.

La confrontation entre Lac de Guiers 2 et Modou Lô, demain dimanche 16 juillet au stade Demba Diop, sera en vedette du week-end sportif et sans doute le must de la saison de lutte. Deux lutteurs d'envergure ont scellé leurs retrouvailles pour la clarification de leur premier combat de 2011 soldé par un match nul. Et cette fois tous les ingrédients d'un combat explosif semblent réunis. Du moins si l'on se fie aux déclarations et défis auxquels les deux adversaires se sont lancés. Les spécialistes encore moins les simples observateurs, ne se hasardent pas à des pronostics tranchés en faveur de ces deux lutteurs aux parcours presque simillaires.

Vainqueur chacun d'un tournoi du Claf dans les années 2017 et 2008, les deux lutteurs se particularisent aussi par un remarquable palmarés où l'on ne dénombre que deux défaites enregistrées. Aujourd'hui, six années sont passées et les deux protagonistes ont gagné en maturité et disposent de solides arguments physiques et techniques pour battre n'importe quel lutteur de leur génération.

Reconnu comme un lutteur ingénieux, doublé d'une grande popularité, Modou «Xaragne» Lô, est présenté comme le prototype même du lutteur complet aussi bien à l'aise dans le corps à corps que dans la bagarre. D'aucuns lui donnent même comme favoris quand il s'agit de lutte pure par rapport à son adversaire qui s'est plus illustré dans les combats à distances. Modou Lô est aussi ce lutteur qui est capable de sortir dans les situations les plus inextricables pour terrasser ses adversaires.

Boy Kaïré, Baye Mandione, Pape Sow, Gris Bordeaux ont tous mesuré la difficulté à dompter le lutteur des Parcelles assainies. Excepté, cependant, Balla Gaye 2 qui lui a infligé son premier revers, puis Bombardier qui l'a encore battu mais surtout Lac de Guiers 2 qui l'a contraint au nul. Même s'il semble être sûr de sa victoire comme il l'a déjà repété lors de sa derniére sortie, le dernier tombeur de Gris Bordeaux doit s'attendre à un adversaire aussi déterminé et revigoré par ses derniers succès et non des moindres. En épinglant Pape Sow et en envoyant à la retraite Yakhya Diop Yékini, le longiligne lutteur du Walo a administré la preuve qu'il n'était pas ce lutteur défensif qu'on décrit et qui rechigne souvent à prendre des initiatives dans un combat.

Même si d'aucuns pensent qu'il n'est pas encore arrivé à disputer un combat de taille alors que Modou Lô a eu à faire face à Bombardier, Eumeu Sène ou Balla Gaye 2. Quoiqu'il en soit, la victoire est un enjeu capital. Plus qu'une clarification, le combat est un passage obligé vers la conquête du titre de Roi des arénes qui repose depuis deux saisons sur les épaules de Bombardier. Un résultat de l'un ou de l'autre va sans doute consacrer une nouvelle redistribution dans le cercle fermé des ténors de l'aréne. Mais aussi contraindre un des deux lutteurs d'affronter les espoirs comme Sa Thiés et autre Boy Niang qui frappe à la porte.